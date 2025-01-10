جنديّ إسرائيليّ مُلاحق في الخارج... ما هي تُهمته؟

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تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، بشكوى لدى السلطات السويدية ضدّ عسكري إسرائيلي مقيم في أراضيها، بتهمة المشاركة سابقا في "جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مؤسسة "هند رجب" تقدمت بشكوى قانونية إلى السلطات السويدية ضد جندي من الجيش الإسرائيلي تقول إنه موجود على أراضيها.وبحسب المؤسسة فإن الجندي "ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".وأشارت المؤسسة إلى أن الجندي خدم كقناص في إحدى كتائب لواء "ناحال" وأنه تم تقديم الشكوى في أعقاب "الاستهداف المباشر والإيذاء العشوائي للمدنيين، وتدمير منازل الفلسطينيين، وأعمال العنف المنهجية في مدينة غزة".ونقلت الصحيفة عن المؤسسة أن "الجندي نشر صورا له وهو يستخدم بندقية قناص في غزة، وتشير تقارير شهود العيان والصحافيين إلى مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال في هذه العمليات".بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم شكوى ضد الجندي بتهمة تدمير "ممتلكات مدنية".وذكرت الصحيفة أنّه "قيل أيضا إن الجندي متورط في هجمات على المستشفيات والمرافق الطبية، حيث شاركت الكتيبة التي يخدم فيها في غارة على مستشفى الشفاء في غزة في آذار 2024".وحثت المؤسسة الحقوقية السلطات السويدية على اعتقال الجندي الإسرائيلي. (روسيا اليوم)