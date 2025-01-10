إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي

⚡️مصادر "سبوتنيك" في سوريا :
🟠حالات إغماء واختناق نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي بمدينة دمشق ، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد
🟠قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تطلق النار في الهواء لتفريق تلك… pic.twitter.com/Csqe5ZNhCs
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 10, 2025
⚡️مصادر "سبوتنيك" في سوريا :
🟠حالات إغماء واختناق نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي بمدينة دمشق ، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد
🟠قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تطلق النار في الهواء لتفريق تلك… pic.twitter.com/Csqe5ZNhCs