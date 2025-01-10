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عربي-دولي

إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:44
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أفادت مصادر "سبوتنيك" عن وقوع حالات إغماء واختناق نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد.

 وأضافت المصادر أنّ قوات "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أطلقت النار في الهواء لتفريق التجمعات وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابات العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام. (سبوتنيك)
 
 
 
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