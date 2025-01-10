إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي

أفادت مصادر "سبوتنيك" عن وقوع حالات إغماء واختناق نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد.



وأضافت المصادر أنّ قوات "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أطلقت النار في الهواء لتفريق التجمعات وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابات العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام. (سبوتنيك)

⚡️مصادر "سبوتنيك" في سوريا :



🟠حالات إغماء واختناق نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي بمدينة دمشق ، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد



🟠قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تطلق النار في الهواء لتفريق تلك… pic.twitter.com/Csqe5ZNhCs — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 10, 2025 Advertisement