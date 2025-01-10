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عربي-دولي

"نجوم" خسروا منازلهم إثر حريق لوس أنجلوس الشهير.. من هم؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:57
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منذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.
 
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وقال مسؤولون محليون إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.

حرائق التهمت منازل نجوم هوليوود:


- ميل جيبسون: أخبر النجم الأسترالي الشهير موقع "نيوز نيشن" أن منزله قد احترق تماما، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.  


- بيلي كريستال: الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم، فقد المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.


- باريس هيلتون: وريثة امبراطورية فنادق "هلتون" احترق قصرها في منطقة شاطئ ماليبو، وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقا".
 
- جيف بريجز: نقلت صحيفة هوليوود ريبورتر عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تماما.


- ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على إنستغرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

- أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.
 
- مايلز تيلر: النجم الصاعد اقتنى منزله في 2023، لكن المنزل تحول إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقاً لمجلة "بيبول". (سكاي نيوز عربية)
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