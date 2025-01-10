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إقتصاد

في ألمانيا... إستمرار إفلاس الشركات

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:24
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واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.

فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في كانون الاول الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
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وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023. (سكاي نيوز)

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