تراجع التضخم في النرويج لأدنى مستوياته

ذكر مكتب الإحصاء في النرويج، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع في كانون الاول الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أربع سنوات.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في النرويج بنسبة سنوية تبلغ 2.2 بالمئة في كانون الاول، مقابل 2.4 بالمئة في تشرين الاول. وتعتبر هذه النسبة أقل معدل تضخم في النرويج منذ كانون الاول 2020، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 بالمئة. (سكاي نيوز)

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