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محافظ دمشق: حادث الجامع المسجد لن يمر دون محاسبة المقصرين

Lebanon 24
10-01-2025 | 08:59
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أكد محافظ دمشق ماهر مروان، يوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه."
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وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً". 
 
وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

وأدى الحادث إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات، على ما أفاد الدفاع المدني. (سكاي نيوز عربية) 
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