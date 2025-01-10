قتلى وجرحى في انهيار مبنى في مصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في انهيار عقار مكون من 3 طوابق في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تبين أن المنزل مأهول بالسكان، وعلى الفور سارعت القوات بالبحث عن ناجين تحت الأنقاض، حيث تم انتشال 5 جثث لسيدة ورجل و3 أطفال بالإضافة إلى 7 مصابين. (العربية)