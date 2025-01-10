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زلزال بقوة 4.2 يضرب السواحل الليبية

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:45
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أعلن مركز الاستشعار عن بعد، تسجيل محطات الرصد الزلزالي العالمية هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة مصراتة الليبية.
وأوضح المركز أن الهزة كانت بعمق 10 كيلومترات وأن مركزها السطحي يقع في البحر المتوسط شمال شرق مدينة مصراتة بحوالي 148 كيلومترا، ويبعد حوالي 301 كيلومتر شمال شرق مدينة طرابلس.
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ووفقا لتصريح صادر عن المكتب الإعلامي للمركز، فإن المنطقة معروفة بنشاطها الزلزالي الملحوظ، حيث توجد تصدعات أرضية نشطة تمتد عبر البحر المتوسط بمحاذاة السواحل الغربية لليبيا.
وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة. (روسيا اليوم)
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