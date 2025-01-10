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عربي-دولي

مسؤولة روسيّة بارزة تُطعم الفيلة الفواكه!

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:04
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أهدت ميانمار 6 فيلة لروسيا، حيث تم نقلهم إلى سيرك موسكو الكبير، حيث كانت عملية تسليم الهدايا تحت إشراف وزارة الخارجية الروسية.
 
وبعد مؤتمر صحافي أقيم في السيرك عينه، قامت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بإطعام نجوم السيرك المستقبلية الفواكه. (سبوتنيك)
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