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إقتصاد

مموّل من أصول روسية... أوروبا تقدم قرضاً لأوكرانيا

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:18
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف دفعة أولى بقيمة ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا في إطار قرض ممول من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتبت فون دير لاين على حسابها في موقع إكس: "لقد صرفنا اليوم ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من الاتحاد الأوروبي بموجب القرض الذي قررته مجموعة السبع". (سكاي نيوز)
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