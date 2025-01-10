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عربي-دولي

بعد الغارات الأميركية الإسرائيلية.. الحوثيون يكشفون ما تم استهدافه

Lebanon 24
10-01-2025 | 11:36
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أعلن المجلس السياسي للحوثيين، اليوم الجمعة، إن الغارات الأميركية الإسرائيلية استهدفت دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.

واعتبر المجلس أن "استهداف دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ومحيط ميدان السبعين تصعيد خطير"، متابعاً "الغارات الأميركية الإسرائيلية لا ترهبنا بل تجلبوا الحرب والجحيم للمنطقة".
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أضاف: "نقول لنتنياهو لن تنفعكم أمريكا بشيء فهي تجر الهزيمة بين الحين والآخر هاربة من ضرباتنا في البحر الأحمر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا عسكرية للحوثيين في غرب ووسط اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي وقوات بريطانية وأمريكية نفذت 20 هجوما استهدف مواقع بنية تحتية عسكرية للحوثيين في صنعاء، بالإضافة إلى استهداف مينائي الحديدة ورأس عيسى ومنصة صواريخ أرض أرض. (سكاي نيوز) 
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