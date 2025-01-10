"يشكلون خطراً على إسرائيل".. نتنياهو: الحوثيون يدفعون الثمن

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رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، أن الحوثيين في اليمن "يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".جاء هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف محطة كهرباء وميناءين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن.وقال نتنياهو: "الحوثيون يدفعون الثمن. الحوثيون يشكلون خطرا على إسرائيل والمنطقة بأسرها، وسيستمرون في دفع ثمن هجماتهم باهظا"، مضيفاً: "هاجمنا أهدافا للحوثيين في عمق اليمن والساحل الغربي". (العربية)