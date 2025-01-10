Advertisement

عربي-دولي

"يشكلون خطراً على إسرائيل".. نتنياهو: الحوثيون يدفعون الثمن

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1304293-638721366264253582.jpg
Doc-P-1304293-638721366264253582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، أن الحوثيين في اليمن "يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".

جاء هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف محطة كهرباء وميناءين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن.
Advertisement

وقال نتنياهو: "الحوثيون يدفعون الثمن. الحوثيون يشكلون خطرا على إسرائيل والمنطقة بأسرها، وسيستمرون في دفع ثمن هجماتهم باهظا"، مضيفاً: "هاجمنا أهدافا للحوثيين في عمق اليمن والساحل الغربي". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2025-01-10
17:48 | 2025-01-10
17:21 | 2025-01-10
16:35 | 2025-01-10
16:05 | 2025-01-10
16:00 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24