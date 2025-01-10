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تفاؤل في إسرائيل بشأن صفقة تبادل مع حماس.. وقطر تنقل رسالة إيجابية

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:25
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بتفاؤل كبير لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق أولي للبدء بمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاقات بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
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وفي تطور آخر، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا عاجلًا مع وزير الدفاع وفريق المفاوضات، إثر تلقي رسالة إيجابية من حماس. الرسالة التي نقلتها قطر تضمنت تفاصيل حول قائمة الرهائن وبعض نقاط الخلاف الأخرى بين الجانبين.

الهيئة أكدت أيضًا أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حماس إلى إسرائيل، تهدف إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
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