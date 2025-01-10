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عربي-دولي

بعد حزمة العقوبات الأميركية.. مسؤول روسي: بايدن سيترك لترامب "أرضًا محروقة"

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:37
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يسعى، بعد مغادرته، إلى تقليص فرص العودة إلى الحوار مع روسيا بالنسبة للقيادة الجديدة قدر الإمكان.
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وتعليقاً على الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا، قال سلوتسكي: "بايدن سيترك ترامب في "أرض محروقة" ويجعل إمكانية العودة للحوار مع روسيا صعبة قدر الإمكان. الحزمة الأخيرة من العقوبات التي تؤثر على قطاع الطاقة هي على وجه التحديد من هذه السلسلة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة أدت حقا إلى ارتفاع الأسعار في أسواق النفط"، مضيفاً "ولكن يبدو أن الديمقراطيين لا يهتمون بالرفاهية الاقتصادية لمواطنيهم. فهم يتصرفون على أساس مبدأ "نحن ومن بعدنا الطوفان". وبطبيعة الحال، هذا تصعيد جديد في حرب العقوبات".

وفرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تركزت على قطاع النفط والغاز. (روسيا اليوم) 
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