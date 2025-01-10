بعد العقوبات التي فرضها بايدن.. كيف علقت زاخاروفا؟

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وأكدت زاخاروفا في تعليقها أن "البعض يترك بصمة في التاريخ بينما لا يترك البعض الآخر سوى الأثر".يذكر أن الإدارة الأميركية فرضت قيودا على 13 روسيا، من بينهم مسؤولون ومدراء تنفيذيون في شركات نفط كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 30 شركة خدمات حقول نفط مقرها روسيا.