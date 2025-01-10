Advertisement

عربي-دولي

بعد العقوبات التي فرضها بايدن.. كيف علقت زاخاروفا؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1304326-638721435746518517.jpg
Doc-P-1304326-638721435746518517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على عتبة مغادرتها البيت الأبيض.

وأكدت زاخاروفا في تعليقها أن "البعض يترك بصمة في التاريخ بينما لا يترك البعض الآخر سوى الأثر".
Advertisement

يذكر أن الإدارة الأميركية فرضت قيودا على 13 روسيا، من بينهم مسؤولون ومدراء تنفيذيون في شركات نفط كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 30 شركة خدمات حقول نفط مقرها روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2025-01-10
17:48 | 2025-01-10
17:21 | 2025-01-10
16:35 | 2025-01-10
16:05 | 2025-01-10
16:00 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24