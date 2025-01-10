الدنمارك تعتزم تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند

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ذكرت وسائل إعلام محلية في الدنمارك أن "الحكومة اقترحت شراء سفينتين جديدتين لإجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وزيادة دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب من أجل تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجزيرة نصب عينيه".وذكرت هيئة البث العامة في الدنمارك "دي.آر" وقناة "تي.في2" الجمعة أن "الحكومة الدنماركية اقترحت أيضا تطوير مطار كانغرلوسواك، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في غرب غرينلاند، لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35".