بايدن سيوجه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيوجه خطابا وداعيا متلفزا، الأربعاء، قبل خمسة أيام من موعد عودة، دونالد ترامب، إلى السلطة.وجاء في بيان للبيت الأبيض، الجمعة، "يوم الأربعاء 15 كانون الثاني الساعة الثامنة مساء، سيوجه الرئيس خطابا وداعيا إلى الأمة من المكتب البيضوي".والاثنين، صادق الكونغرس الأميركي على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، ممهدا الطريق بذلك إلى عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض وتنصيبه رسميا بعد 10 أيام.وأنجزت المصادقة خلال نصف ساعة فقط.ويتسلم ترامب مهامه رسميا في العشرين من كانون الثاني بعد حفل التنصيب الرسمي الذي يقام في العاصمة واشنطن.