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عربي-دولي
بقوة 5.5 درجة.. زلزال يهز إثيوبيا
Lebanon 24
11-01-2025
|
00:07
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرق العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
أضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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وضرب زلزال آخر بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر السبت إثيوبيا في الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، حسبما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
وقالت هيئة الاتصالات الحكومية الإثيوبية إن نحو 80 ألفاً يعيشون في المناطق المتضررة، وإن الأشد ضعفاً واحتياجاً يُجرى نقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.
وقالت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية إنها أجلت أكثر من 20 ألفاً إلى مناطق أكثر أمانا في عفار وأوروميا، من إجمالي أكثر من 51 ألفاً "معرضين للخطر".
وتعد الزلازل شائعة في إثيوبيا بسبب موقعها على طول "الوادي المتصدع الكبير"، من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم.
ويقول خبراء إن الهزات والثورات البركانية ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.
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