قتل 179 شخصا كانوا على متنها.."مُفاجأة مدوية" بشأن الطائرة الكورية المنكوبة تربك الحسابات

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أكدت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ان الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو آير"، التي تحطمت في 29 كانون الأول الماضي توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق فقط من الحادث.ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.ووقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب.ووصف الحادث بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.(سكاي نيوز)