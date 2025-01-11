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زوكربيرغ يكشف: إدارة بايدن أجبرتنا على حذف بعض المنشورات

Lebanon 24
11-01-2025 | 02:09
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انتقد مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا Meta، في ظهور له على بودكاست جو روغان، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووسائل الإعلام لدفع الشركة نحو فرض الرقابة فيما يتعلق بلقاحات COVID-19، وبسبب ملاحقة فيسبوك لتضييق الخناق على المعلومات المضللة بعد انتخابات عام 2016.
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وتمنح مقابلة زوكربيرغ التي استمرت ثلاث ساعات مع روغان نافذة واضحة على تفكيره خلال أسبوع خففت فيه Meta من سياسات تعديل المحتوى وأغلقت برامج DEI للعدالة والمساواة الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta إن نقطة التحول في نهجه للرقابة جاءت بعد أن قال بايدن علنًا إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "تقتل الناس" بالسماح بانتشار المعلومات المضللة حول كوفيد واللقاح COVID، وبدأ الساسة في ملاحقة الشركة من جميع الزوايا.

وقال زوكربيرغ لروغان، الذي كان من أبرز المتشككين في لقاح كوفيد-19، إن إدارة بايدن كانت تهدد فريقنا وتصرخ عليهم وتهددهم بالعواقب إذا لم نحذف الأشياء التي هي حقيقية".

وأوضح زوكربيرغ أن مسؤولي بايدن أرادوا من ميتا أن تحذف ميمًا لليوناردو دي كابريو يشير إلى جهاز تلفزيون، مع نكتة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم. وقال زوكربيرغ إن شركته رسمت خطًا عند إزالة "الفكاهة والسخرية".

لكنه قال أيضًا إن شركته ذهبت بعيدًا في الامتثال لمثل هذه الطلبات، واعترف بأنه وآخرين في الشركة صدقوا خطأً الفكرة التي قالت إن وسائل الإعلام التقليدية كانت تدفع بأن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي قلبت انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترامب.

وأشار زوكربيرغ إلى أن عملية التأكد من الحقائق في شركته كانت "شيئًا من عام 1984"، وأدت إلى اعتقاد واسع النطاق بأن مدققي الحقائق الذين وظفتهم شركته "متحيزون للغاية".

وأضاف "أنه حقًا منحدر زلق، وقد وصل للتو إلى نقطة حيث أصبح الأمر مجرد، حسنًا، هذا يدمر الكثير من الثقة، وخاصة في الولايات المتحدة، لوجود هذا البرنامج".

وأشاد زوكربيرغ ببرنامج "ملاحظات المجتمع" الخاص بـ X باعتباره متفوقًا على نموذج فيسبوك Facebook.

واقترح لاحقًا أن منشئي وسائل التواصل الاجتماعي يحلون محل الحكومة ووسائل الإعلام التقليدية كحكام على الحقيقة، ليصبحوا "نوعًا جديدًا من النخبة الثقافية التي يتطلع إليها الناس".

وبموجب سياسات الاعتدال حديثًا لشركة Meta، يمكن مقارنة النساء بالأشياء المنزلية، ويمكن تسمية المجموعات العرقية بـ "القذارة" وغيرها وفقًا لتقرير Axios.

ولتبرير إعادة التفكير في تعديل المحتوى، أخبر زوكربيرغ روغان أن سياسات فيسبوك Facebook لم تكن لتسمح لأي شخص بنشر معلومات حول أنه لا ينبغي السماح للنساء بأدوار قتالية في الجيش على الرغم من أن مرشح ترامب لرئاسة البنتاغون، بيت هيجسيث، دعا علنًا إلى مثل هذا التغيير.(العربية)


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