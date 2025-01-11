نتنياهو يجتمع "على عجل" بفريقه التفاوضي.. اشارات ايجابية من حماس

كتب موقع "العربية": عقد رئيس الوزراء الغسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات إثر الرسالة الإيجابية من حماس، وفق ما أشارت اليه هيئة البث الإسرائيلية.



من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنّ الرئيس جو بايدن تحدث مع فريقه المفاوض في محادثات الدوحة مؤكدا أن العمل جار بجدية من أجل التوصل لاتفاق قبل انتهاء ولاية بايدن.



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هذا ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" تفاؤلا حذرا للمسؤولين الأميركيين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة يمكن التوصل لاتفاق هدنة في غزة خلال أسبوعين.



ووصف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز المفاوضات الجارية في الدوحة بالجادة مرجحا التوصل لاتفاق هدنة في غزة خلال أسبوعين مشيرا إلى أن المدنيين والمحتجزين في غزة يعيشون ظروفا جهنمية. وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن وجود فجوات بين إسرائيل وحماس رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات.هذا ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" تفاؤلا حذرا للمسؤولين الأميركيين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة يمكن التوصل لاتفاق هدنة في غزة خلال أسبوعين.ووصف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز المفاوضات الجارية في الدوحة بالجادة مرجحا التوصل لاتفاق هدنة في غزة خلال أسبوعين مشيرا إلى أن المدنيين والمحتجزين في غزة يعيشون ظروفا جهنمية.

في التطورات الميدانية في غزة لا تزال طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف عدةَ أحياء متفرقة في القطاع شمالا وجنوبا في اليوم الـ463 للحرب.



من جهته قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن أحد الفلسطينيين لقي حتفه إلى جانب ما لا يقل عن ثلاث إصابات، إثر استهداف عمارة سكنية لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وفي السياق، حذرت وزارة الاتصالات الفلسطينية من توقف تدريجي لخدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق نار مكثف شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

الدفاع المدني أعلن في بيان له، عن توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ في محافظات غزة والوسطى وخان يونس عن العمل، بسبب نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاحها.



وحول المساعدات الحيوية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن إسرائيل تواصل الحد من وصول المساعدات إلى محافظة شمال غزة ولم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 مساعدة إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة.