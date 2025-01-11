Advertisement

عربي-دولي

قوات إسرائيلية تدخل قرية المعلقة في القنيطرة السورية

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1304465-638721868185247444.jpg
Doc-P-1304465-638721868185247444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل الجيش الإسرائيلي إلى الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة وقام بشق طريق من الحدود باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وقال مختار قرية المعلقة في القنيطرة لـ"سكاي نيوز عربية": "نناشد المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التقدم الإسرائيلي بسوريا".
Advertisement

وأوضح: "الجيش الإسرائيلي يجرّف أراض زراعية في القرية. تلقينا وعودا من الإدارة الجديدة بسوريا بالقدوم للمنطقة ولم يأت أحد".

وعملت الآليات الهندسية الإسرائيلية على شق طريق من الجولان السوري المحتل باتجاه سرية الدرعية والنقاط العسكرية المحيطة بها في المنطقة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد دخلت المنطقة في 19 كانون الأول الماضي وسيطرت على أسلحة ثقيلة في المواقع العسكرية، وفق ما أشار المرصد السوري.

ورصد المرصد السوري، خلال كانون الثاني، توغل قوات إسرائيلية في قريتي العشة وأبو غارة في ريف القنيطرة الجنوبي.

كما اقتربت القوات الإسرائيلية من منازل المدنيين في قرية الحميدية، وأطلقت النار على شاب من جباثا الخشب مما أدى إلى مقتله، بحسب المرصد السوري.

وتوغلت قوات إسرائيلية وفق المرصد السوري في قرية كودنة جنوب القنيطرة، وجرفت أراضٍ غابات.

وأبلغت أهالي ريف القنيطرة، اعتبارها القرى التي سيطرت عليها مناطق عسكرية، كما فجرت مستودعات أسلحة ودمرت تحصينات باستخدام كاسحات الألغام والجرافات.

كما طالبت القوات الإسرايلية من الأهالي بتسليم السلاح الذي نهب من القطعات العسكرية في المنطقة.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:42 | 2025-01-11
05:22 | 2025-01-11
05:19 | 2025-01-11
05:00 | 2025-01-11
04:52 | 2025-01-11
04:47 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24