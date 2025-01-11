عبرها هاجمت إسرائيل.. إيران تكشف صورا نادرة لقاعدة صاروخية تحت الأرض (فيديو)

في توقيت دقيق، قام التلفزيون الرسمي الإيراني بعرض مشاهد نادرة تظهر قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض وتضم عشرات الصواريخ.



واستخدمت هذه القاعدة بحسب القناة في تشرين الأول الماضي لإطلاق نحو مئتي صاروخ على إسرائيل من بينها للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية.



وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد القاعدة العسكرية من دون أن يوضح المكان المحدد لها بعد ساعات من عرض عسكري في طهران شارك فيه آلاف من عناصر الحرس الثوري مع آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة.

استخدمت في الهجوم على إسرائيل أكتوبر الماضي.. التلفزيون الإيراني يعرض مشاهد لزيارة قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي لقاعدة صاروخية تحت الأرض#إيران#قناة_الحدث pic.twitter.com/EZcvLeyzVH — ا لـحـدث (@AlHadath) January 11, 2025 Advertisement

يأتي هذا مع اقتراب موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في الـ20 من الشهر الجاري.



من جانبه قال المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن جميع المصائب، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إحدى كبرى المشاكل ستحل "بتدمير إسرائيل وسحب القواعد الأميركية من المنطقة"، وفق تعبيره.



وأطلقت إيران في تشرين الأول الماضي مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، أصاب بعضها على الأقل الأراضي الإسرائيلية.



وكان هذا الهجوم هو الثاني الذي تشنه إيران في الـ 2024 بعدما أطلقت مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل في نيسان الماضي.



وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن الهجمات بدت وكأنها انتهت ولم يعد هناك أي تهديد من إيران "في الوقت الحالي"، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الأضرار التي لحقت بالأهداف.(العربية ـ وكالات)



