في الدول العربية.. تقريرٌ يكشف رواتب الموظفين لعام 2025

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان "كم تدفع الدول العربية رواتب لموظفيها في عام 2025؟"، وجاء فيه:



شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تداعيات واسعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض قيمة العملات، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على حياة السكان، خاصة مع استمرار التعافي من جائحة كورونا، والتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

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وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، مما انعكس سلبا على التوظيف والأجور، وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى تأثيره على موازنات الدول العربية لعام 2025.

تشكّل كتلة الرواتب والأجور جزءا كبيرا من موازنات الدول العربية، حيث تبلغ في السعودية 43.6% من المصروفات بقيمة 561 مليار ريال سعودي (حوالي 149.6 مليار دولار)، وفي الجزائر تصل إلى 5843 مليار دينار جزائري (حوالي 43 مليار دولار)، بنسبة 34.79% من الميزانية.

في هذا التقرير، نستعرض حجم الرواتب والأجور في القطاع العام بعدد من الدول العربية لعام 2025، ونسبة تأثيرها على الموازنات العامة والتنمية الاقتصادية.





1- مصر





الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 575 مليار جنيه (12 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 8.86%.

متوسط الرواتب الشهرية: 13244 جنيه (428.59 دولارا)

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21.61 ألف دولار سنويا.



2- السعودية



الموازنة العامة 2025: 1,285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 561 مليار ريال سعودي (149.4 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 43.6%.

متوسط الرواتب الشهرية: 10000 ريال (2666 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65.88 ألف دولار سنويا.

3- المغرب



الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 180 مليار درهم (18 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 25%.

متوسط الرواتب الشهرية: 5000-10000 درهم (500-1000 دولار).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.1 ألف دولار سنويا.

ملاحظة: من المتوقع أن ترتفع الرواتب في القطاع العام إلى 192.8 مليار درهم (19.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.

4- الجزائر

الموازنة العامة 2025: 16.700 مليار دينار (128 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 5.843 مليارات دينار (43 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 34.79%.

متوسط الرواتب الشهرية: 30 ألفا – 60 ألف دينار (220-440 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 18.34 ألف دولار سنويا.

5- قطر



الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 32.1%.

متوسط الرواتب الشهرية: 15800 ريال (4340 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 118.76 ألف دولار سنويا.

ملاحظة: تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطاعات، مع مزايا إضافية مثل بدلات السكن والنقل.

6- الكويت



الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 9.89 مليارات دينار (32 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 40.2%.

متوسط الرواتب الشهرية: 1000-3000 دينار (3243-9730 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 51.29 ألف دولار سنويا.

7- سلطنة عمان



الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 42% من الإنفاق الاجتماعي.

متوسط الرواتب الشهرية: 450-2200 ريال (1169-5718 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 42.36 ألف دولار سنويا.

8- الإمارات



الموازنة العامة 2025: 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع موازنات محلية للإمارات.

قيمة الرواتب والأجور: 26% من إجمالي النفقات في بعض الإمارات (مثل دبي).

متوسط الرواتب الشهرية: 12000-20000 درهم (3267-5445 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 82 ألف دولار سنويا.

ملاحظة: تختلف الرواتب حسب القطاع، وتشهد دبي وأبو ظبي مستويات معيشة مرتفعة وبيئات عمل تنافسية.

9- الأردن



الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار (17.62 مليار دولار).

قيمة الرواتب والأجور: 6.63 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).

نسبة الرواتب من الموازنة: 60%.

متوسط الرواتب الشهرية: 600-800 دينار (850-1130 دولارا).

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.38 ألف دولار سنويا.

ملاحظة: تشكّل الرواتب جزءا كبيرا من النفقات الجارية وتشمل مخصصات التقاعد المدني والعسكري. (الجزيرة نت)