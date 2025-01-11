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عربي-دولي
في لوس أنجلوس.. صورة للمنزل الذي نجا من "أخطر حريق"!
Lebanon 24
11-01-2025
|
06:07
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أظهرت صور جوية منزلاً في لوس أنجلوس لم يصبه الأذى مطلقاً رغم الحرائق التي غدت بفعلها كل المنازل المجاورة رماداً.
ويعود البيت الذي تبلغ قيمته 9 ملايين دولار في ماليبو إلى رجل الأعمال الأميركي ديفيد ستاينر.
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وبينما التهمت حرائق الغابات في لوس أنجلوس كل شيء في طريقها، ظل منزل ستاينر المكون من 3 طوابق سليما بشكل لا يصدق.
وتبلغ مساحة المنزل 4200 قدم مربعة ويتكون من 4 غرف نوم، وتم تصميم العقار لتحمل الزلازل ويتميز ببناء شديد الصلابة، بما في ذلك الجدران المصنوعة من الجص والحجر، والسقف المقاوم للحريق.
ووصف ستاينر ما حصل بـ"المعجزة"،
وقال: "بدأ الناس يتصلون بي قائلين: "منزلك أصبح حديث الأخبار".
وبدأت الصور تتدفق، فتظهر المبنى الأبيض المذهل وهو لا يزال قائما محاطا بالحطام المتفحم.
وساعد هدوء الرياح التي أشعلت حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية فرق الإطفاء على إحراز بعض التقدم في السيطرة على الحرائق، الجمعة، لكن رياحا عاتيا متوقعة خلال الأيام المقبلة قد تعيد إشعال النيران.
وأسفرت الحرائق التي دمرت أحياء لوس أنجلوس على الجانبين الشرقي والغربي من المدينة مترامية الأطراف حتى الآن عن مقتل 11 شخصاً وتدمير ما يقرب من 10 آلاف مبنى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.
(سكاي نيوز عربية)
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