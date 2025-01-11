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عربي-دولي
ماذا كشف ضباط إسرائيليون عن "حماس"؟ صحيفة تعلن
Lebanon 24
11-01-2025
|
06:22
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نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في قطاع غزة لم تنفجر، وبعضها يزن طناً.
وأوضحت الصحيفة أن الذخائر غير المنفجرة توجد في أماكن لا يعمل فيها الجيش أو لا يصل إليها، لا سيما في الآونة الأخيرة.
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وذكرت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم تلك الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.
ووفقاً لضباط كبار، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عشرات الآلاف من الصواريخ على غزة، حيث أسقط سلاح الجو وحده نحو 30 ألف قنبلة في بداية الحرب فقط.
واستناداً للصحيفة الإسرائيلية، فإن حوالى 10% من هذه الصواريخ لم تنفجر، وأحيانا تكون النسبة أعلى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن كتائب القسام تستخدم القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قدّر أن المتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في غزة مصنوعة جزئيا من قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة.
وسبق أن بثت كتائب القسام قبل أشهر قليلة مشاهد تُظهر إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وذلك عن طريق تفخيخ بصاروخ "جي بي يو"، وهو من مخلفات الجيش الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.
وقال أحد مقاتلي القسام حينها "بضاعتكم رُدت إليكم"، في إشارة إلى أن الصاروخ الذي تم تفجيره في القوة الإسرائيلية من ذخائر جيش الاحتلال التي لم تنفجر بعد إطلاقها.
(الجزيرة نت)
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