أوّل صورة للممثل السوريّ الشهير بعد تعرّضه للضرب في دمشق... شاهدوها

بعدما أعلنت عن تعرّض والدها للضرب المبرح على يدّ مجموعة من الأشخاص في دمشق، نشرت مريم إبنة الممثل السوريّ عبد المنعم عمايري صورة لأبيها وهو على سرير المستشفى.

وكانت مريم أشارت إلى أنّ والدها تعرّض للضرب على المرارة والكبد، وقد أغمي عليه، ونُقِلَ إلى المستشفى حيث خضع لعمليّات جراحيّة. (رصد لبنان 24)