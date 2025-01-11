عرض التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد نادرة تظهر قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض وتضم عشرات الصواريخ.



واستخدمت بحسب القناة في تشرين الأول الماضي لإطلاق نحو مئتي صاروخ على إسرائيل من بينها للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية.





وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد القاعدة العسكرية من دون أن يوضح المكان المحدد لها بعد ساعات من عرض عسكري في طهران شارك فيه آلاف من عناصر الحرس الثوري مع آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة.





يأتي هذا مع اقتراب موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في الـ20 من الشهر الجاري.

من جانبه قال المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن جميع المصائب، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إحدى كبرى المشاكل ستحل "بتدمير إسرائيل وسحب القواعد الأميركية من المنطقة"، وفق تعبيره. (العربية)