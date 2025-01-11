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عربي-دولي

توافق مصري صومالي إريتري: حفظ أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة

Lebanon 24
11-01-2025 | 07:34
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شددت مصر والصومال وإريتريا، السبت، على ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة اليوم، تناول الوزراء الأوضاع في المنطقة وسبل حفظ الاستقرار بها، والأوضاع في السودان والصومال، والدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي.
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واتفق الوزراء على إنشاء آلية ثلاثية للاجتماع بشكل دوري من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
 
ورحب الوزراء بالتقدم في مجال التعاون لحفظ الأمن بالصومال وحفظ وحدته وسيادته، كما بحثوا سبل مساعدة الصومال في بناء مؤسساته وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البحرية والبرية.

إلى ذلك وخلال لقاء ثنائي بين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري ونظيره الإريتري عثمان صالح، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أن أمن البحر الأحمر مرتبط بإرادة الدول المشاطئة. (العربية)
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