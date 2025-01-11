Advertisement

عربي-دولي

"هناك تقدّم"... موقع إسرائيليّ يُعلن آخر المعطيات بشأن صفقة الرهائن

Lebanon 24
11-01-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1304614-638722076563837926.jpg
Doc-P-1304614-638722076563837926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "واينت" نقلا عن مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك المزيد من التقدم في المفاوضات من أجل صفقة الرهائن وأن رئيس الموساد قد يغادر إلى قطر قريبا.

وقالت المصادر للموقع الإسرائيلي، إنه منذ صباح اليوم، تجري مناقشات في إسرائيل حول الاتصالات من أجل صفقة رهائن، التي يشارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا.
Advertisement

وأضافت: "تأتي هذه المناقشات في أعقاب ما أسموه "المزيد من التقدم" والذي قد يؤدي إلى سفر رئيس الموساد ديدي بارنيع إلى قطر". (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-01-11
10:41 | 2025-01-11
10:24 | 2025-01-11
10:03 | 2025-01-11
10:00 | 2025-01-11
10:00 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24