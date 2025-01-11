"هناك تقدّم"... موقع إسرائيليّ يُعلن آخر المعطيات بشأن صفقة الرهائن

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أفاد موقع "واينت" نقلا عن مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك المزيد من التقدم في المفاوضات من أجل صفقة الرهائن وأن رئيس الموساد قد يغادر إلى قطر قريبا.وقالت المصادر للموقع الإسرائيلي، إنه منذ صباح اليوم، تجري مناقشات في إسرائيل حول الاتصالات من أجل صفقة رهائن، التي يشارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا.وأضافت: "تأتي هذه المناقشات في أعقاب ما أسموه "المزيد من التقدم" والذي قد يؤدي إلى سفر رئيس الموساد ديدي بارنيع إلى قطر". (روسيا اليوم)