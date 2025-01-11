Advertisement

عربي-دولي

ميغان ماركل والأمير هاري يفتحان منزلهما لضحايا حرائق جنوب كاليفورنيا

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1304623-638722095293535459.jpg
Doc-P-1304623-638722095293535459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما تستمر جنوب كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات المدمرة المتعددة، يكثف الأمير هاري وميغان ماركل جهودهما لدعم الضحايا وجهود الإغاثة، مع فتح منزلها لأصدقاء العائلة من الهاربين من النيران.

وقام دوق ودوقة ساسكس بزيارتهما الثانية إلى باسادينا، حيث التقيا بعمدة المدينة لمناقشة جهود التعافي الجارية. وفي وقت سابق من الأسبوع، ورد أن الزوجين سلما الطعام بشكل مجهول للأسر النازحة.
Advertisement

وسلط هاري وميغان الضوء على قائمة بالمنظمات التي تساعد ضحايا حرائق الغابات بشكل نشط، في تقديم وجبات الطعام لكل من المستجيبين الأوائل والنازحين، ومساعدة الحيوانات التي تم إجلاؤها من الحرائق، وتوزيع أدوات الطوارئ والإمدادات الأساسية على الأسر المحتاجة، وتقديم سكن موقت مجاني للنازحين.

وشجع الزوجان الأعمال الشخصية للكرم، مثل إيواء النازحين، والاطمئنان على الجيران المسنين أو المعوقين، والتبرع بالضروريات مثل الملابس والألعاب. وأكدا على دور الصليب الأحمر الأميركي، الذي يعمل على الأرض لتقديم المساعدة الحاسمة.

وكتبا: "لقد تُركت بعض العائلات والأشخاص بلا شيء. يرجى التفكير في التبرع بالملابس وألعاب الأطفال والملابس وغيرها من الضروريات". (لها)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-01-11
10:41 | 2025-01-11
10:24 | 2025-01-11
10:03 | 2025-01-11
10:00 | 2025-01-11
09:43 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24