عبوة ناسفة انفجرت بهما... مقتل جنديين إسرائيليين في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزّة.

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وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل نفق في قطاع غزة، صباح اليوم. (الميادين)