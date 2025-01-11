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عربي-دولي

عبوة ناسفة انفجرت بهما... مقتل جنديين إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
11-01-2025 | 09:29
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزّة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل نفق في قطاع غزة، صباح اليوم. (الميادين)
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