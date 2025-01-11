وزيرة الخزانة البريطانية: لدينا فرصة لتعميق علاقتنا مع الصين

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قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، إن لندن "موطن طبيعي" لشركات التمويل الصينية، وذلك أثناء زيارتها لبكين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق السندات في بريطانيا.وقالت ريفز في لقاء جمعها بنظيرها الصيني هي ليفينغ في بكين إن لندن تعد "موطنا طبيعيا لشركات الخدمات المالية الصينية وعملائها لجمع رأس المال، ومنصة انطلاق للشركات الصينية التي تسعى إلى بناء بصمة عالمية".وأضافت: "في أسواق رأس المال، لدينا فرصة لتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة والصين". (سكاي نيوز)