16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزيرة الخزانة البريطانية: لدينا فرصة لتعميق علاقتنا مع الصين
Lebanon 24
11-01-2025
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، إن لندن "موطن طبيعي" لشركات التمويل الصينية، وذلك أثناء زيارتها لبكين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق السندات في بريطانيا.
وقالت ريفز في لقاء جمعها بنظيرها الصيني هي ليفينغ في بكين إن لندن تعد "موطنا طبيعيا لشركات الخدمات المالية الصينية وعملائها لجمع رأس المال، ومنصة انطلاق للشركات الصينية التي تسعى إلى بناء بصمة عالمية".
Advertisement
وأضافت: "في أسواق رأس المال، لدينا فرصة لتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة والصين". (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
Lebanon 24
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
14:01 | 2025-01-10
10/01/2025 02:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
12:47 | 2025-01-10
10/01/2025 12:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
23:37 | 2025-01-10
10/01/2025 11:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟
Lebanon 24
معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟
13:15 | 2025-01-10
10/01/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"خيانة وخسرت ابنتي".. ممثلة واعلامية معروفة تُعلن طلاقها رسمياً!
Lebanon 24
"خيانة وخسرت ابنتي".. ممثلة واعلامية معروفة تُعلن طلاقها رسمياً!
16:18 | 2025-01-10
10/01/2025 04:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2025-01-11
بشأن غرينلاند.. "رسائل خاصة" من الدنمارك إلى ترامب
10:41 | 2025-01-11
بعد وقف إطلاق النار مع لبنان... كيف يبدو الوضع حاليّاً في مستوطنات الشمال؟
10:24 | 2025-01-11
بيان للخارجية الجزائرية.. هذا ما جاء فيه
10:03 | 2025-01-11
قبل 20 كانون الثاني... تطوّر قضائي جديد يخصّ ترامب
10:00 | 2025-01-11
ميغان ماركل والأمير هاري يفتحان منزلهما لضحايا حرائق جنوب كاليفورنيا
10:00 | 2025-01-11
حديث عن التوقيت.. هل اقتربت "ضربة إيران"؟
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
11/01/2025 17:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
11/01/2025 17:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
11/01/2025 17:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24