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عربي-دولي

رئيس وزراء غرينلاند يعلن موقفه بعد حديث ترامب

Lebanon 24
11-01-2025 | 09:43
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قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيد، الجمعة، إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي قال إنه يريد السيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي وحث على احترام تطلعات الجزيرة للاستقلال.
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ووصف ترامب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، بأنها "ضرورة تامة". ولم يستبعد ترامب الاستخدام المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدنمارك.

وفي مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، حين سئل عما إذا كان قد أجرى اتصالا مع ترامب، أجاب إيغيد: "لا، لكننا مستعدون للحديث". (سكاي نيوز عربية)
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