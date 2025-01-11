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عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار مع لبنان... كيف يبدو الوضع حاليّاً في مستوطنات الشمال؟

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:41
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تحدثت قناة "كان" الإسرائيلية عن عودة مستوطني الشمال إلى منازلهم، بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، وقالت إنّها "لا تزال بطيئة".

وقالت العضوة السابقة في "الكنيست" عنبار بيزك، للقناة، إنّ "هناك من يعود إلى الشمال"، لكن "المشكلة الأساسية انّه لم نر بعد الأموال التي خصصتها الحكومة لترميم المنطقة".
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وأضافت: "نحن في وضع يشير إلى أنّ الشمال سيبقى في الخلف، إذ لن يكون الوضع مثل ما قبل 7 تشرين الاول، بل سنعود عدة درجات إلى الوراء، لأنّ الكثير من الأمور تضررت، خاصةً في مجال المعيشة".

وفي هذا السياق، أشارت بيزك إلى "تضرر 42 مؤسسة تربوية في مستوطنة كريات شمونة"، مضيفةً أنّ "الفنادق أيضاً، التي تريد فتح أبوابها من جديد في الشمال، ستعاني من مشكلة في القوى العاملة".

وتابعت أنّ "من سيعود إلى الشمال سيحصل على المنح ويبقى عدة أشهر، وسيفهم أنّه ليس لديه عمل، وعندها سيغادر الكثيرون". (الميادين)
 
 
 
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