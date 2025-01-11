بشأن غرينلاند.. "رسائل خاصة" من الدنمارك إلى ترامب

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نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين قولهما إن الدنمارك بعثت بـ"رسائل خاصة" إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن غرينلاند.وقال المصدر إن الدنمارك عبرت في الرسائل عن استعدادها لمناقشة "تعزيز الأمن في غرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأميركي هناك دون المطالبة بالجزيرة".ووصف ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني الجاري، سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها "ضرورة مطلقة". ولم يستبعد ترامب اللجوء المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدنمارك.