وفدٌ إسرائيلي إلى الدوحة.. لبحث صفقة التبادل؟

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لفتت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى مباحثات مع وزير الأمن وقادة أمنيين وممثلي إدارتي الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترامب بشأن صفقة التبادل، معلنةً أن رئيسي جهاز الموساد والشاباك وممثلًا عن الجيش الإسرائيلي سيجرون مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة.