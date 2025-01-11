ترامب يتدخل "شخصيا" بمفاوضات الرهائن المحتجزين في غزة

كشف مصدر إسرائيلي اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ يتدخل شخصيا في ملف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إنه في اليومين الأخيرين بدأ ترامب بالتدخل شخصيا في موضوع إطلاق سراح المحتجزين، وهو "مهتم بإتمام الاتفاق في أقرب وقت قبل أن يتسلم منصبه".

Advertisement

وكانت قد لفتت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى مباحثات مع وزير الأمن وقادة أمنيين وممثلي إدارتي الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترامب بشأن صفقة التبادل، معلنةً أن رئيسي جهاز الموساد والشاباك وممثلًا عن الجيش الإسرائيلي سيجرون مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة. (سكاي نيوز)