"حدث صعب جداً" بقطاع غزة.. هذا ما جرى لقوة إسرائيلية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم السبت، بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.وقالت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم إن جنديا من أبناء المستوطنة في لواء ناحال، قتل خلال معارك بقطاع غزة، ولم يتضح فيما إذا كان الجندي القتيل من معاليه أدوميم من ضمن القتلى الأربعة أم قتل في حادث منفصل.هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة، فيما أعلنت يديعوت أحرونوت أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.وأكد موقع "حدشوت بزمان" العبري مقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح حرجة جدا وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم جراء استهداف آلية عسكرية لنائب قائد كتيبة في الجيش.وذكرت مصادر عبرية أن حدثا "صعبا جدا" وقع يوم السبت في قطاع غزة ويكاد يكون حدثا غير مسبوق من حيث عدد القتلى والجرحى.