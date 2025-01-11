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عربي-دولي

"حدث صعب جداً" بقطاع غزة.. هذا ما جرى لقوة إسرائيلية

Lebanon 24
11-01-2025 | 14:35
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم السبت، بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم إن جنديا من أبناء المستوطنة في لواء ناحال، قتل خلال معارك بقطاع غزة، ولم يتضح فيما إذا كان الجندي القتيل من معاليه أدوميم من ضمن القتلى الأربعة أم قتل في حادث منفصل.
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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة، فيما أعلنت يديعوت أحرونوت أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكد موقع "حدشوت بزمان" العبري مقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح حرجة جدا وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم جراء استهداف آلية عسكرية لنائب قائد كتيبة في الجيش.

وذكرت مصادر عبرية أن حدثا "صعبا جدا" وقع يوم السبت في قطاع غزة ويكاد يكون حدثا غير مسبوق من حيث عدد القتلى والجرحى.
 
وأشارت القناة 12 الاسرائيلية إلى أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا، تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الحدث بأنه أحد أكثر الأيام دموية في صفوف الجيش بقطاع غزة منذ أشهر.
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