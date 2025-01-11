كارلو أنشيلوتي: لا يمكن التنبؤ بنتيجة الكلاسيكو

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن كلاسيكو الأرض، يحمل دائمًا طابعًا خاصًا، مشددًا على أن فريقه لا يدخل اللقاء بدافع الانتقام، بل برغبة قوية في تحقيق الفوز وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

Advertisement

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي عشية المباراة أكد أنشيلوتي أن الكلاسيكو مباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، مشيرًا إلى أهمية التوازن والعمل الجماعي لمواجهة قوة المهارات الفردية التي يتمتع بها الفريقان، ومؤكدًا ضرورة تجنب الأخطاء التي ارتكبت في المواجهات السابقة.





وقال أنشيلوتي إن "المباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، نحن نعلم جيدًا ما يجب علينا القيام به لتقليل المخاطر، لكن النتيجة النهائية تظل خارج نطاق السيطرة، يمكننا التحكم في أدائنا فقط، وأنا واثق في أننا سنقدم أداءً مميزًا غدًا".



وعن أسباب اختلال توازن فريقه في بعض مباريات الكلاسيكو أوضح أنشيلوتي: "الجودة الفردية هي التي تطغى أحيانًا على توازن الفريق. هذا أحد الأسباب الرئيسة. هناك قدر هائل من المهارات الفردية على أرض الملعب، لذلك سيكون التوازن والعمل الجماعي عنصرين حاسمين".





كما استذكر المدرب الإيطالي أسوأ ذكرياته في الكلاسيكو، قائلاً: "الهزيمة تبقى هزيمة، ولكننا الآن في نهائي ونحن قريبون جدًا من تحقيق لقب جديد، نفكر بإيجابية رغم إدراكنا أن كرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصًا أمام منافس قوي مثل برشلونة، صحيح أن الخسارة لن تكون جيدة، لكن الفريق مستعد للاستمرار والتقدم".



وأشار أنشيلوتي إلى الإحصائيات المثيرة في الكلاسيكو الأخير، حيث وقع فريقه في مصيدة التسلل 12 مرة، وقال: "هذا جانب مهم قمنا بتحليله بدقة، علينا أن نعمل على تقييم هذا الأمر ومعالجته لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء".



وبسؤاله عما إذا كان الفريق يدخل مباراة الكلاسيكو في السوبر الإسباني بدافع الانتقام، قال: "بعد المباراة الأولى قمنا بإجراء تقييم واضح، بدأنا المباراة بشكل جيد لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني، علينا أن نتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبناها.. الكلاسيكو دائمًا ما يحمل طابعًا خاصًا، وأكثر أهمية عندما يكون نهائيًا؛ اللعب أمام برشلونة يظل دائمًا تجربة استثنائية".



وأكد المدرب الإيطالي أن لاعبيه، بمن فيهم تشواميني، فالفيردي، بيلينغهام، ومودريتش، في حالة بدنية جيدة وجاهزون للنهائي؛ كما أشار إلى أهمية بيلينغهام، واصفًا إياه باللاعب القادر على صنع الفارق، حيث قال: "بيلينغهام تعافى جيدًا وهو في حالة رائعة. إنه لاعب مهم جدًا للفريق".



وشدد أنشيلوتي على أن اللاعبين تربطهم علاقة جيدة للغاية مع بعضهم بعضًا، رغم قضائهم الكثير من الوقت خارج المنزل، وأنه لا يميل إلى محاولة التدخل في كيفية قضاء وقتهم عندما لا تكون لديهم حصص تدريبية. (winwin)