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6 قتلى في انفجار بمصنع للألعاب النارية في باكستان

Lebanon 24
11-01-2025 | 16:42
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لقي 6 أشخاص مصرعهم جرّاء انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية في إقليم البنجاب الباكستاني.

وأفاد المتحدث باسم مديرية أمن مدينة "ماندي بهاودين" التابعة للإقليم أجمل وحيد، أن انفجارا وقع في مصنع  بالمدينة، بحسب "الأناضول".
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وأشار المتحدث الأمني، إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار المبنى الذي يقع فيه المصنع.

وتفيد المعلومات الأولية بمقتل 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم إلى أقرب المستشفيات.

وأكد المسؤول الأمني أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. (ارم نيوز)
 

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