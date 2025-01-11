حرائق لوس أنجلوس ضمن الكوارث الأكثر تكلفة في تاريخ أميركا.. أرقام تكشف

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تستمر حرائق الغابات التي اندلعت هذا الأسبوع في مقاطعة لوس أنجلوس في الاشتعال، ومن المتوقع أن تكون من بين أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.وأسفرت الحرائق حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، كما دمرت أكثر من 12 ألف مبنى منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أحياء سكنية تضم عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.ورغم أنه من المبكر تقديم تقديرات دقيقة للخسائر المالية، تشير التوقعات إلى أن الخسائر الحالية تجعل هذه الحرائق واحدة من أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وقدّرت شركة "أكيو ويذر" الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرائق ما بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار.للمقارنة، كانت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إعصار "هيلين" الذي اجتاح ست ولايات جنوبية شرقية في الخريف الماضي تتراوح بين 225 مليار دولار و250 مليار دولار.ورغم الجهود المبذولة للسيطرة عليها، لا تزال حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي تزداد شدة بفعل رياح "سانتا آنا" العاتية والجفاف الشديد، خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير حتى يوم السبت، ما يعني أن حصيلة الخسائر النهائية قد ترتفع بشكل كبير.وأدى تزايد التقديرات المالية إلى تراجع أسهم شركات التأمين الأميركية يوم الجمعة، حيث أشار المحللون إلى أن الخسائر التأمينية الناجمة عن الحرائق قد تصل إلى 20 مليار دولار. (سكاي نيوز)