عدّاد قتلى حرائق كاليفورنيا يرتفع وسط مشاهد مروّعة.. وتحذير جديد إلى السكان (صور)

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أصدرت السلطات الصحية في لوس أنجلوس، السبت، تحذيرات للسكان بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بدخان حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من المدينة. وطُلب من المواطنين ملازمة منازلهم تفاديًا للتعرض للهواء الملوث.وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن الحرائق أودت بحياة 16 شخصًا على الأقل، مع تحديد مواقع الضحايا؛ حيث تم العثور على 5 منهم في منطقة حرائق باليسديس و11 آخرين في حرائق إيتون.تشهد لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حرائق ضخمة أطلقت سحبًا سامة تغطي الأجواء، مما دفع إدارة الصحة العامة إلى التحذير من آثارها الخطيرة.وقال أنيش ماهاغان من إدارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي: "دخان الحرائق يتكون من جسيمات صغيرة وأبخرة سامة يمكن أن تسبب التهاب الحلق والصداع"، مشددًا على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للهواء الملوث.وتابع: "في المناطق التي يكون فيها الدخان مرئيا أو تكون هناك رائحة دخان، وحتى في الأماكن التي لا يمكنكم رؤية (الدخان) فيها، نحن نعلم أن جودة الهواء رديئة، لذا يجب عليكم الحد من تعرضكم للهواء الطلق قدر الإمكان".ووفقا لماهاغان، يتوجب أيضا على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة البقاء داخل المنازل قدر الإمكان واستخدام نظام لتنقية الهواء.وأوصى من يضطرون للعمل في الهواء الطلق بوضع كمامة للوقاية من الجسيمات الدقيقة.أما الشباب وكبار السن والمرضى فيجب عليهم خصوصا توخي الحذر. (سكاي نيوز)