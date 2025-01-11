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عربي-دولي

عدّاد قتلى حرائق كاليفورنيا يرتفع وسط مشاهد مروّعة.. وتحذير جديد إلى السكان (صور)

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:43
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أصدرت السلطات الصحية في لوس أنجلوس، السبت، تحذيرات للسكان بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بدخان حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من المدينة. وطُلب من المواطنين ملازمة منازلهم تفاديًا للتعرض للهواء الملوث.
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وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن الحرائق أودت بحياة 16 شخصًا على الأقل، مع تحديد مواقع الضحايا؛ حيث تم العثور على 5 منهم في منطقة حرائق باليسديس و11 آخرين في حرائق إيتون.
ظلت حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي تأججت برياح سانتا آنا العاتية والجفاف الشديد، بعيدة عن نطاق السيطرة إلى حد كبير يوم السبت.

تشهد لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حرائق ضخمة أطلقت سحبًا سامة تغطي الأجواء، مما دفع إدارة الصحة العامة إلى التحذير من آثارها الخطيرة.

وقال أنيش ماهاغان من إدارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي: "دخان الحرائق يتكون من جسيمات صغيرة وأبخرة سامة يمكن أن تسبب التهاب الحلق والصداع"، مشددًا على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للهواء الملوث.
وتابع: "في المناطق التي يكون فيها الدخان مرئيا أو تكون هناك رائحة دخان، وحتى في الأماكن التي لا يمكنكم رؤية (الدخان) فيها، نحن نعلم أن جودة الهواء رديئة، لذا يجب عليكم الحد من تعرضكم للهواء الطلق قدر الإمكان".
 
النيران أحرقت أكثر من 12 ألف مبنى منذ يوم الثلاثاء، ودمرت أحياء كاملة.

ووفقا لماهاغان، يتوجب أيضا على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة البقاء داخل المنازل قدر الإمكان واستخدام نظام لتنقية الهواء.

وأوصى من يضطرون للعمل في الهواء الطلق بوضع كمامة للوقاية من الجسيمات الدقيقة.
أرسلت أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص في لوس أنجلوس جراء الحرائق و166 ألفا آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد.

أما الشباب وكبار السن والمرضى فيجب عليهم خصوصا توخي الحذر. (سكاي نيوز)
قدرت شركة "أكيو ويزر" الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها الحرائق بين 135 مليار و150 مليار دولار.
ألقت طائرات مياه ومواد إطفاء الحرائق على تلال شديدة الانحدار لوقف انتشار حرائق الغابات.
أتت الحرائق على نحو 145 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل مساحة مدينة أكبر من سان فرانسيسكو.
فرضت السلطات الأميركية يوم الجمعة حظر تجول في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات.

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