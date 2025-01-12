بمشاركة عربية ودولية واسعة.. اجتماع في الرياض بشأن سوريا

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وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، للمشاركة في اجتماع وزاري موسع تستضيفه المملكة، الأحد، بشأن سوريا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة وصل إلى الرياض وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي".ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الرياض وزراء خارجية تركيا وسوريا، والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.كما أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضا الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وجير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. (سكاي نيوز)