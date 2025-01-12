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داخل أغنى أحياء المدينة.. حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس

Lebanon 24
12-01-2025 | 01:23
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حريقا ضخما اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس السبت، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.
وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غير حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو برانتوود المقيمة فيه هاريس، وقيمته 5 ملايين دولار.
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ويقيم في الحي أيضا الممثل أرنولد شوارزينيغر حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأميركية ريز ويذرسبون، وميرل ستريب.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى. (روسيا اليوم)

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