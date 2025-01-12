حرس الحدود الأردني يشتبك مع مهربين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.



وأضاف الجيش العربي في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن الاشتباك مع مجموعة من المهربين ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

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