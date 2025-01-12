بعد الجدل الكبير حول مصيره.. عودة الايراني العالق في سوريا الى طهران

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المواطن علي أكبر أبو طالب أصفهاني، الذي سافر إلى سوريا مع ابنه إلى طهران اليوم الاحد بعد نقله الى روسيا، حسب وكالة فارس.وتم نقل علي أكبر أبو طالب أصفهاني وابنه، اللذين سافرا إلى سوريا إلى روسيا يوم الجمعة وعادا إلى طهران اليوم الاحد.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي قد صرح حول آخر وضع للمواطن الإيراني علي أكبر أبو طالب أصفهاني وقال: بفضل الجهود والتنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية ومساعدة بعض الأطراف المؤثرة في سوريا، غادر أبو طالب أصفهاني وابنه سوريا يوم الجمعة 11 يناير، وسيعودان إلى البلاد قريبا.