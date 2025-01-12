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عربي-دولي

تطوّر عسكري إيجابي في غزة.. هل بدأت إسرائيل بالإنسحاب؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 03:49
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كشفت صحيفة "هآرتس" عن موافقة الجيش الإسرائيلي على خطط لإخلاء أجزاء كبيرة من قطاع غزة، في خطوة تتعلق بالتقدم في مفاوضات اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

ووفقًا للتقرير، تم إطلاع الوفد الرباعي الإسرائيلي، الذي يضم رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس الشاباك رونان بار، والجنرال نيتسان ألون، والمستشار السياسي أوفير فليك، على الخطط المتعلقة بإخلاء قطاع غزة.
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الجيش الإسرائيلي قام بدراسة عدة خيارات لإخلاء القوات من غزة، بما في ذلك إخلاء المناطق عبر ممر نتساريم، الذي يقسم القطاع إلى قسمين. ورغم وجود العديد من المواقع والبنى التحتية التي أقامها الجيش في القطاع، أكد الجيش أنه سيتمكن من إجلاء الجنود بطريقة آمنة وفعالة.
 
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه قادر على "تنفيذ أي اتفاق يوافق عليه المستوى السياسي، بما في ذلك الاتفاق الذي يتطلب الإخلاء الفوري".

ورغم التقدم في المفاوضات، أشارت الصحيفة إلى أن النقاط الخلافية بين الجانبين لم تحل بعد.

وتشير هآرتس إلى أن "حركة  حماس لا تزال تطالب بضمانات من الوسطاء الدوليين، مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي".

كما تركز حماس والوسطاء على الربط بين مراحل صفقة التبادل ومنع تجدد العمليات القتالية في أثناء تنفيذ الاتفاق، مع التركيز على المطالب المتعلقة بأسر  المختطفين الإسرائيليين، الذين يطالبون بصفقة واحدة أو صفقات مرحلية سريعة. (ارم نيوز)
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