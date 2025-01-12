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عربي-دولي

الرياض.. انطلاق الاجتماع العربي الموسع بشأن سوريا

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:22
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يستعد عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية وعربية للقاء وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، في أول اجتماع إقليمي من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
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ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كما وصل وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق إلى الرياض بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة. 
(سكاي نيوز)
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