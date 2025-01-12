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حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:35
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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 46565، فيما زاد عدد المصابين إلى 109660. 
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